Жентарь Виктор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жентарь
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3185. ЖЕНТАРЬ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л. Рд. в Ломжинск. г. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 16, 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ѴІ—24.
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