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Юминов Иван Родионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юминов
Имя
Иван
Отчество
Родионов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 536
Источник
Скан
Оригинальная запись
156407. ЮМИНОВЪ, ИВАНЪ РОДІОНОВЪ. К. Сарапульск. у., Гольянск. в., д. Чепанихи, 58 л.; — У. Чл. О. С. по Сарапульск. у. 30 Окт. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 15 Нояб., счит. ср. съ 30 Окт. 909. | 901 87352 169 М. | 93 47799 172 М. | 94 56363 170 М.

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