Кирильцева Мария Иустиновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирильцева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Иустиновна
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4632. КИРИЛЬЦЕВА МАРИЯ ИУСТИНОВНА, 20 л., Алексинск. у., Поповск. в., д. Мазолки. Тульск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 13/ХІІ-24.
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