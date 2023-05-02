Нечаев Дмитрий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нечаев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27131. НЕЧАЕВ, ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 21 г. Гр. Подольск. у., Краснопахомск. в., д. Поляни; — П. С. 3 отд. 1 Городск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. условно.
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