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Номоконова Агрипина Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Номоконова
Имя
Агрипина
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9631. Номоконова Агрипина Николаевна, 34 л., г. Нерчинска. Амурск. Г. С. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8 июня 926.

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