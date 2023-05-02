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Плохов Семен Акиндинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плохов
Имя
Семен
Отчество
Акиндинович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7782. ПЛОХОВ СЕМЕН АКИНДИНОВИЧ, 35 л., Богучарск у, Монастырщинск. в, с. Сухой Донец. В Т. Триб. Кавказск, окр. Ст. ст. 16 ч. 3 и 180 п. п «г», «ж», лиш. св. 3 г. Исп. 1 июня 923.

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