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Селезнев Илларион Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селезнев
Имя
Илларион
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
28 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
10412. СЕЛЕЗНЕВ ИЛЛАРИОН ЕФРЕМОВИЧ, 29 л., Демидовск, у., Велистовск. в., д. Заварза. Н. С. 5 уч. Демидовск. у. Ст. ст. 113, 222, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/ѴІІ — 24.

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