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Скотникова Анастасия Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скотникова
Имя
Анастасия
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9161. СКОТНИКОВА АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВНА, 32 л., Нерехтск. у., Борисо-Глебск. в., д. Мишалина. Н. С. Дежурн. Камер. г. Ив.-Вознесенска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 8 окт. 923.

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