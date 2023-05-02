Глейзер Борух Иосев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глейзер
- Имя
- Борух
- Отчество
- Иосев
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48462. ГЛЕЙЗЕРЪ, БОРУХЪ (БЕРКО) Іосевъ (онъ же Глейзоръ и Глейзяръ), 46 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Тростянца, Брацлав. у., рд. въ г. Гайсинѣ; — Винницк. О. С., 14 Февр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 9 Марта 911. 908 69160 309 и 1 ч. 1655 У. 98 61242 169 М. | 95 88395 1647 У.
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