Бонк Степан Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБонк Степан Павлов

Бонк Степан Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бонк
Имя
Степан
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130216. БОНКЪ, СТЕПАНЪ ПАВЛОВЪ. К. Велюнск. у., гм. Окржинно, 16 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 10 уч. г. Варшавы 8 Окт. 909, 11, 169 и 172 (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 22 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close