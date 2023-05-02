Бонк Степан Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бонк
- Имя
- Степан
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130216. БОНКЪ, СТЕПАНЪ ПАВЛОВЪ. К. Велюнск. у., гм. Окржинно, 16 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 10 уч. г. Варшавы 8 Окт. 909, 11, 169 и 172 (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 22 Окт. 909.
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