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Вороновский Абрам Ицков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вороновский
Имя
Абрам
Отчество
Ицков
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
144224. ВОРОНОВСКіЙ, АБРАМЪ ИЦковъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Чабекинскаго, Вилен. у., 28 л., рд. въ г. Вильнѣ; — Виленск. О. С. 17 Сент. 909, 114, 148, 9, и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. | 903 20700 1655 У. | 98 13044 172 М. | 900 62737 169 М. | 96 46477 172 М. | 99 52873 1647 У.

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