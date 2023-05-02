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Хозин Тагир Имекулович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хозин
Имя
Тагир
Отчество
Имекулович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
11235. ХОЗИН ТАГИР ИМЕКУЛОВИЧ, 25 л., Краснослободск. у., Тенишевск. в., д. Сухово. Пензенск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1½ г. П. в. з. с. 9/І—26.

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