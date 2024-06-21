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Ульяшев Афанасий Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульяшев
Имя
Афанасий
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140315. УЛЬЯШЕВЪ, АФАНАСІЙ ОСИПОВЪ. К. Тарск. у., Сѣдельниковск. в., пос. Ивановскаго, 27 л., рд. Устьсысольск. у., Помазинск. в., въ д. Баделійской; — Тобольск. О. С. 24 Февр. 909, 4 п. 134, 135, 2 ч. 1484 и 2 ч. 1490 У., арест. отд. 2 г. Исп. 15 Окт. 909.

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