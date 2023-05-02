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Холбанов Софрон Бартанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холбанов
Имя
Софрон
Отчество
Бартанович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12923. ХОЛБАНОВ СОФРОН БАРТАНОВИЧ, 22 л., Иркутск. г., б. Верхоленск. у., Качугск. в., улуса Чептыковского. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 95, 114а, 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ІѴ—24.

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