Кувалдин Анатолий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кувалдин
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7199. КУВАЛДИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Пермск. у., Моровилихинск. в. и завода. Н. С. 5 уч. Пермск. у. Ст. ст. 169, 180, 184. лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 марта 923.
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