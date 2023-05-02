Кувалдин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувалдин Анатолий Иванович

Кувалдин Анатолий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кувалдин
Имя
Анатолий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7199. КУВАЛДИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Пермск. у., Моровилихинск. в. и завода. Н. С. 5 уч. Пермск. у. Ст. ст. 169, 180, 184. лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.