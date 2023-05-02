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Казаков Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3992. КАЗАКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 45 л., Никольск. у., Городецк. в., д. Крохалева. Н. С. 11 уч. Никольск. у. Ст. 113 ч. 1, пор. пр. 1 г. Исп. 6 дек. 923.

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