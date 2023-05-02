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Джикурашвили Сосия Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джикурашвили
Имя
Сосия
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46478. ДЖИКУРАШВИЛИ, СОСІЯ (ОСИПЪ) Захаровъ. К. Сигнахск. у., с. Качреты, 21 г.; — Завѣд. Кодальск. Мир. уч., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюня 905.

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