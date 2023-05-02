Джикурашвили Сосия Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джикурашвили
- Имя
- Сосия
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46478. ДЖИКУРАШВИЛИ, СОСІЯ (ОСИПЪ) Захаровъ. К. Сигнахск. у., с. Качреты, 21 г.; — Завѣд. Кодальск. Мир. уч., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюня 905.
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