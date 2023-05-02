Зюзин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюзин Иван Егорович

Зюзин Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зюзин
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
15347. ЗЮЗИН, ИВАН ЕГОРОВИЧ, 54 л. Гр. Ковернинск. у., Скоробогатовск. в., с. Костылева; — Н. С. 1 уч. Ковернинск. у. Кража, лиш. св. 7 л., с зач. 1 м. и 20 д. пр. з. Исп. 19 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close