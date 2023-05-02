Зюзин Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зюзин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15347. ЗЮЗИН, ИВАН ЕГОРОВИЧ, 54 л. Гр. Ковернинск. у., Скоробогатовск. в., с. Костылева; — Н. С. 1 уч. Ковернинск. у. Кража, лиш. св. 7 л., с зач. 1 м. и 20 д. пр. з. Исп. 19 сент. 920.
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