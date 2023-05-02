Шукшин Алим Шамсутдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шукшин
- Имя
- Алим
- Отчество
- Шамсутдинов
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 569
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45565. ШУКШИНЪ, АЛИМЪ ШАМСУТДИНОВЪ, 51 г. К. Кузнецк. у., Сюзюмск. в., д. Индерки; — Саратовск. О. С., 13 Февр. 911, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Мая 910 г. (169 М., тюр. 5 м.), З. Н. 5 уч. Кузнецк. у., Саратов. г. отъ 5 Нояб. 910 г. (170 и 172 М., тюр. 1 г.) и З. Н. 1 уч. Городищен. у. отъ 1 Дек. 910 г. (180 М., тюр. 3 м.), арест. отд. 4 г. Исп. 19 Марта 911.
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