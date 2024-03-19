Алдохин Григорий Харлампиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алдохин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Харлампиев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 191. АЛДОХИНЪ, ГРИГОРІЙ ХАРЛАМпіевъ (онъ же Семеновъ), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мещовск. у., Мясницк. в., д. Юрасова, рд. въ г. Кіевѣ; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Кременчугск. у., 20 Окт. 910, 977 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Окт. 910. | 908 80308 1647 У. | 905 44765 1043 У. ПО сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 38904. | 96 25841 169 М.
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