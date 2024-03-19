Любавин Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любавин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135534. ЛЮБАВИНЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАЕВЪъ. К. Кадников. у., Грибцовск. в., д. Лагуновой, 30 л.; — М. С. 4 уч. г. Красноярска 14 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.909 80535 169 М.
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