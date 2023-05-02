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Хамерский Зенон-Щепан Адольфов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хамерский
Имя
Зенон-Щепан
Отчество
Адольфов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140710. ХАМЕРСКІЙ, ЗЕНОНЪ-ЩЕПАНЪ Адольфовъ. К. Яновск. у., гм. и д. Закржувекъ, 12 л.; — М. С. 3 уч. г. Люблина 2 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 30 Сент. 909.

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