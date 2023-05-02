Валдеев Вазитдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валдеев
- Имя
- Вазитдин
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2702. ВАЛДЕЕВ ВАЗИТДИН, 53 л., Мензелинск. к., Останковск. в. Н. С. 4 уч. 14 уч. Мензелинск. к. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 17 окт. 923.
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