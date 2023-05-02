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Поссо Владимир Адамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поссо
Имя
Владимир
Отчество
Адамович
Дата исполнения приговора
31 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6776. ПОССО, ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ, 29 л. Финляндск. п.;—Н. С. 2 уч. Петергофск. у. Кража и побег, лиш. св. 4 г. Исп. 31 авг. 921.

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