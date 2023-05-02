Петера Марианна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петера
- Имя
- Марианна
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67771. ПЕТЕРА, МАРІАННА (внѣбр.). К. Гостын. у., гм. Щавинъ, д. Теодоровъ, 17 л.; - М. С. 4 уч. г. Варшавы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Іюля 907.
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