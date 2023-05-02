Маринчев Никифор Евграфович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маринчев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Евграфович
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6713. МАРИНЧЕВ НИКИФОР ЕВГРАФОВИЧ, 30 л., Михайловск. у., Плахинск. в., с. Высокого. Рязанск. Губсуд. Ст. 2 ч. 114, пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 1/ѴІ—24
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