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Корниенко Степан Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корниенко
Имя
Степан
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
14 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
37097. КОРНІЕНКО, СТЕПАНЪ СТЕПАНОВЪ, 36 л. Сс.-пос. в. и с. Шербатей, Нижнеудин. у., рд. въ в. и с. Елисаветовскомъ, Новомосков. у.; — Иркутск. О. С., 18 Дек. 910, 1651 У. и У. о сс., зав. раб. 1 г. Исп. 14 Февр. 911. | 906 78285 1609 У. | 98 43798 169 М. | 902 54151 170 М.

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