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Климук Афанасий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климук
Имя
Афанасий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
24763. КЛИМУК, АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ, 50 л. Гр. Кобринск. у., Збироевск. в., д. Почки; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Осужд. 29 июля 920.

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