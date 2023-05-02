Климук Афанасий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климук
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24763. КЛИМУК, АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ, 50 л. Гр. Кобринск. у., Збироевск. в., д. Почки; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Осужд. 29 июля 920.
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