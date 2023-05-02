Дидаренко Викентий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дидаренко
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64486. ДИДАРЕНКО, ВИКЕНТІЙ ВАсильевъ. Посел. Подгородне-Петровск. в., Симферопольск. у., 45 л; — З. Н. 2 уч. Симферопольск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Июля 907.
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