Карвацкий Петр Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карвацкий
- Имя
- Петр
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21365. КАРВАЦКІЙ, Петръ Осиповъ. Кр. 59 л.; род. и жилъ Калиш. у., въ гм. и д. Тыпецъ; приг. Гм. С. 1 окр. Конинск. у., по 169 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 нед. Исп. 5 Февр. 1887 г.
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