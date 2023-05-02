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Карвацкий Петр Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карвацкий
Имя
Петр
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
05 февраль 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
21365. КАРВАЦКІЙ, Петръ Осиповъ. Кр. 59 л.; род. и жилъ Калиш. у., въ гм. и д. Тыпецъ; приг. Гм. С. 1 окр. Конинск. у., по 169 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 нед. Исп. 5 Февр. 1887 г.

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