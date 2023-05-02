Барабаш Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабаш
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129840. БАРАБАШЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Изюмск. у., Бѣлянск. в., д. 2 Марьевки, 27 л.; — З. Н. 5 уч. Изюмск. у. 16 Янв. 909, 169 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 10 Сент. 909 г. (169 М.—тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 16 Янв. 909. | 906 46481 169 и 180 М.
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