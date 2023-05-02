Барабаш Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабаш Иван Григорьев

Барабаш Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабаш
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
16 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129840. БАРАБАШЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Изюмск. у., Бѣлянск. в., д. 2 Марьевки, 27 л.; — З. Н. 5 уч. Изюмск. у. 16 Янв. 909, 169 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 10 Сент. 909 г. (169 М.—тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 16 Янв. 909. | 906 46481 169 и 180 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close