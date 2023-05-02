Майоров Исаак Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майоров
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6366. МАЙОРОВ ИСААК ИВАНОВИЧ, 29 л., Витебск. г., Невельск. у., Володарск. в., д. Шеломово Н. С. 5 уч. Невельск. у. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 13/ІІІ—24.
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