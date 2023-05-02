Убогая Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Убогая
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8697. УБОГАЯ, АННА ИВАНОВНА. 27 л. Гр. Краснодарск. отд.;—Н. С. 6 уч. Краснодарск, отд. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 20 июля 921.
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