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Дербенев Лука Власов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дербенев
Имя
Лука
Отчество
Власов
Дата исполнения приговора
23 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
64460. ДЕРБЕНЕВЪ, ЛУКА ВЛАСОВЪ. К. Яранск. у., Пачинск. в., д. Большихъ Пачей, 20 л.; — Яранск. У. С., 154 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 23 Іюля 907.

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