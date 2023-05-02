Дербенев Лука Власов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дербенев
- Имя
- Лука
- Отчество
- Власов
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64460. ДЕРБЕНЕВЪ, ЛУКА ВЛАСОВЪ. К. Яранск. у., Пачинск. в., д. Большихъ Пачей, 20 л.; — Яранск. У. С., 154 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 23 Іюля 907.
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