Панов Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8385. ПАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Вышне-Волоцк. у., Раевск. в., д. Паулино. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 7 января 924.
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