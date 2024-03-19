Никитин Петр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67384. Никитинъ, Петръ Никитинъ. К. Новгородск. у., Тесовск. в., д. Филипповича, 52 л.;— СПБ. Ст. М. С. 43 уч. (въ 3 р.; 1 р. въ 85 г.), 170 и 172 М. тюр. 1 ½ м. Исп. 2 Авг. 907. 900 81421 169 М.
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