Хусаинов Юкич Хусяинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хусаинов
- Имя
- Юкич
- Отчество
- Хусяинов
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 630
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28324. ХУСАИНОВЪ, Юкичъ Хусяиновъ. Кр. Инсар. у., Пензятск. в., д. Щербаковой (хлѣбопаш.), 43 л.; приг. М. С. 1 уч. Саран. окр. (въ 4 р.), по 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 19 Февр. 1887 г.
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