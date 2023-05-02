Панфутьев Федор Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панфутьев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8449. ПАНФУТЬЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 26 л., г. Иркутска. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 88, лиш. св. 1 г. 10 м. 25 д. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 21 июня 924.
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