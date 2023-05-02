Шишунов Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишунов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 469
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141703. ШИШУНОВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. изъ сс.-п. г. Ишима, 43 л., рд. въ г. Устюжнѣ; — Тобольск. О. С. 28 Сент. 909, 9, 115, 134, 135, 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909. | 906 67487 169 М. | 905 18692 169 М. | 902 113532 169 М. | 88 29588 170 М. | 86 90951 169 М. | 85 18067 170 М. | 84 11967 169 М.
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