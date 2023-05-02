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Соловьев Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10089. СОЛОВЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Гр. Судогодск. у., Тучковск. в., д. Сосковца; — Н. С. 5 уч. Судогодск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 19 февр. 919.

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