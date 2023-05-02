Соловьев Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10089. СОЛОВЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Гр. Судогодск. у., Тучковск. в., д. Сосковца; — Н. С. 5 уч. Судогодск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 19 февр. 919.
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