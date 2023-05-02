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Матюшин Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матюшин
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6874. МАТЮШИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л., Одоевск. у., Сомовск. в. и д. Н. С. 4 уч. Одоевск. у. Ст. 205а, лиш. св. 1 г. и пор. игр. 2 г. П. В. З. С. 26/ІІІ—23.

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