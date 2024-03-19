Забалуев Гавриил Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забалуев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64852. ЗАБАЛУЕВЪ, ГАВРІИЛЪ Артемьевъ. К. Ржевск. у., Толстиковск. в., д. Пестрикова, 22 л.; — Тверск. О. С., 133, 134, 135, 149, 285, 286¹ и 2 ч. 1483 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 87591, тюр. 3 м. Исп. 21 Мая 907.
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