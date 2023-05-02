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Кучин Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучин
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
03 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7778. КУЧИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л., г. Ростова н/Д. Донск. Облсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 3 мая 923.

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