Долинский Стефан Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долинский
- Имя
- Стефан
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4021. ДОЛИНСКИЙ СТЕФАН ПЕТРОВИЧ, 37 л., Рд. в Люблинск. г. Любартовск. у., м. Ферлей. Н. С. 7 уч. Могилевск. у. Ст. ст. 140 и 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 11 февр. 923.
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