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Коваль Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваль
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6097. КОВАЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17л., Пятигорск. окр., с. Красной Слободы, Терск. Губсуд, Ст. 183 ч. .2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 марта 923.

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