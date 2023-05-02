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Рябов Дмитрий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябов
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8522. РЯБОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., г. Вятки. Н. С. 3 уч. г. Вятки. Ст. 205, лиш. св. 2 г. Исп. 2 марта 923.

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