Федоренко Даниил Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоренко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12481. ФЕДОРЕНКО ДАНИИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 27 л., Ставропольск. г., Благодарненск. у., Виноделенск. в. и с Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 91, 182, лиш. св. 1 г. 11 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/ІІІ—24
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