Голиков Константин Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голиков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48524. голиковъ, КОНСТАНТИНЪ Николаевъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Данилов. у., Боровск. в., с. Рыбницы; — Костром. О. С., 28 Янв. 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 17697, арест. отд. 3 г. Исп. 7 Марта, счит. ср. съ 28 Янв. 911. 907 55724 2 ч. 1655 У. | 98 68482 172 М. 902 21198 2 ч. 1655 У. | 96 74489 169 М. 900 89594 1 ч. 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.