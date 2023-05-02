Багранова Лукерья Прохоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багранова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Прохоровна
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12982. БАГРАНОВА, ЛУКЕРЬЯ ПРОХОРОВНА, 20 л. Гр. Бельск. у., Воротьковст. в., д. Безглядова; — Н. С. 5 уч. Бельск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., в т. ч. 2 г. условно. Исп. 10 нояб. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.