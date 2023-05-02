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Багранова Лукерья Прохоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багранова
Имя
Лукерья
Отчество
Прохоровна
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
12982. БАГРАНОВА, ЛУКЕРЬЯ ПРОХОРОВНА, 20 л. Гр. Бельск. у., Воротьковст. в., д. Безглядова; — Н. С. 5 уч. Бельск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., в т. ч. 2 г. условно. Исп. 10 нояб. 919.

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