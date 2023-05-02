Перфилов Павел Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перфилов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7564. ПЕРФИЛОВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ, 36 л., Балаковск. у., Самарск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 2, 109, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр 3 г. Исп. 6 ноября 923.
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